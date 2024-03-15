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В Тукаевском районе участие в выборах принял 98-летний ветеран
На участке №2636 в Калмашском сельском поселении Тукаевского района Татарстана участие в выборах Президента России принял 98-летний фронтовик Шаукат Ахметназипов. Родившийся 19 января 1926 года в селе Калмаш ветеран Великой Отечественной войны решил сам прийти на выборы, пишет местная газета «Светлый путь».
Шаукат Ахметназипов был призван в армию в ноябре 1943 году. Служил пулеметчиком в 252-м стрелковом полку, участвовал в советско-японской войне. Награжден медалью «За победу над Японией», медалью Жукова и юбилейными медалями к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне.
Глава сельского поселения Фердинат Шавалеев заметил, что ветераны Великой Отечественной войны всегда будут являться примером отваги и мужества. По его мнению, Шаукат Ахметназипов — яркое подтверждение этого. Несмотря на возможность проголосовать на дому, фронтовик принял решение прийти на избирательный участок.
«В 98 лет это настоящий подвиг и ответственность истинного гражданина, который заботится о будущем своей страны», — убежден глава поселения.
Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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