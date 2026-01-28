В Тукаевском районе трое челнинцев организовали нарколабораторию

Полицейские Набережных Челнов обнаружили нарколабораторию в дачном поселке Тукаевского района.

Как сообщили в МВД по РТ, в августе этого года по подозрению в незаконном обороте наркотиков полиция Челнов задержала троих мужчин в возрасте от 32 до 38 лет. Задержанные признались, что занимались подготовкой и распространением через интернет-магазин наркотиков и веществ для их приготовления в Татарстане и соседних регионах.

Во время обыска по предполагаемому местонахождению лаборатории полиция изъяла около 300 литров реактивов и другое лабораторное оборудование, использовавшееся для производства наркотиков. Экспертиза показала, что в реагентах было порядка 4 килограммов веществ, пригодных для изготовления мефедрона.