В Тукаевском районе Татарстана введен карантин по бешенству животных

На территории Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского района Татарстана введен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал Президент республики Рустам Минниханов.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных на территориях эпизоотического очага и неблагополучного пункта», – говорится в тексте документа.

Заболевание обнаружено на территории личного подсобного хозяйства по улице Г. Тукая, 18 в селе Нижний Суык-Су Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского района. Неблагополучным пунктом признана территория радиусом 2 км от этого хозяйства.

В эпизоотическом очаге запрещено лечение больных животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз на убой восприимчивых животных за исключением вакцинированных против бешенства, снятие шкур с трупов животных.

В неблагополучном пункте запрещается проводить ярмарки и выставки, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных, их вывоз и отлов для зоопарков.

Карантин могут отменить через 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного, а также проведения всех необходимых мероприятий.