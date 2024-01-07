В Тукаевском районе Татарстана сгорела кабина фуры, водитель получил ожоги

Сегодня утром на парковке гостиницы «Автостолица» в Тукаевском районе загорелась фура DAF, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали пожар на площади 5 квадратных метров.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

32-летний водитель фуры был госпитализирован с ожогами тела и дыхательных путей.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи на газовой горелке.