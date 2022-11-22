В Тукаевском районе Татарстана появится мультимодальный логистический центр

Мультимодальный логистический центр планируется построить в Тукаевском районе Татарстана. Он будет ориентирован на Набережные Челны и Нижнекамск. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

Новый объект будет таким же, как и Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр, отметил глава Миндортранса.

«Активно ведутся работы по созданию логистических центров, иначе наши дороги, сколько бы мы их ни строили, будут перегружены. Логистические центры могли бы перераспределять потоки и по реке, и по железной дороге, и по автомобильным дорогам», – заявил он.

По словам Ханифова, перевозка грузов автомобильным транспортом в этом году выросла на 50% – с 72 млн тонн до 112 млн тонн. Рост пассажирского и грузового потока наблюдается и на железной дороге.