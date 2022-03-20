В Тукаевском районе Татарстана ищут пропавшего 14-летнего подростка

В Татарстане уже второй день ищут пропавшего 14-летнего Раифа Собирова. 18 марта в деревне Кзыл-Байрак Тукаевского района он вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Татарстана.

Фото: «ЛизаАлерт»

Рост подростка 160 см, телосложение худощавое, волосы русые, а глаза карие. Был одет в двухстороннюю куртку, которая может быть красной или чёрной, чёрные брюки и темно-синие ботинки. С собой у него был чёрный рюкзак.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении подростка, позвоните по телефону 8 800 700-54-52 или 112.