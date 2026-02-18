В Тукаевском районе Татарстана газифицировали деревню Азьмушкино

В деревне Азьмушкино Тукаевского района Республики Татарстан завершено строительство сетей газораспределения в рамках программы догазификации. Об этом сообщает «Газпром трансгаз Казань». Создана техническая возможность для подключения 650 домовладений к сетевому газу.

В торжественной церемонии пуска газа приняли участие заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан Марат Ахметов, генеральный директор «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов, генеральный директор «Газпром межрегионгаз Казань» Айдар Тагиров, глава Тукаевского муниципального района Республики Татарстан Камиль Назмиев.

«Страна строится, города и населенные пункты расширяются. И государство заинтересовано в помощи людям, в том, чтобы у них в домах было тепло и уютно. 650 земельных участков и домовладений получат газ, получат тепло и совершенно другой комфортный уровень жизни. Такие социальные проекты для населения всегда имеют приоритетное значение», – отметил в своей речи Марат Ахметов.

Рустем Усманов сообщил, что на газоснабжение уже заключено 122 договора, при этом потенциально к услуге могут подключиться владельцы всех 650 участков.

Глава Тукаевского муниципального района Камиль Назмиев, обращаясь к жителям, подчеркнул значение проекта для развития населенного пункта.

«Благополучие каждого поселения в нашем районе – это наша общая ключевая задача. Газификация Азьмушкино – огромный шаг вперед. Теперь, с появлением всех современных коммуникаций, у деревни открывается второе дыхание. Это стимул для развития инфраструктуры, улучшения условий жизни и даже для притока молодежи. Поздравляю наших жителей и желаю, чтобы в каждом доме всегда было тепло и светло!» – отметил он.