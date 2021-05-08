В Тукаевском районе Татарстана для двух ветеранов провели парад и концерт

В Тукаевском районе Татарстана состоялся парад для ветеранов Рафката Нуриева и Зуфара Давлетшина. Член политсовета Тукаевского местного отделения партии «Единая Россия», глава поселения Резеда Сафина и директор военно-патриотического музея «Гиндукуш» Резеда Гарипова передали ветеранам поздравления и подарочные продуктовые наборы. Творческие коллективы района подготовили для них и их семей праздничный концерт.

На фронт Рафкат Нуриев был призван в 18 лет в последний год войны, боевое крещение получил под немецким городом Каунс. Вместе с боевым другом из Белоруссии Нуриев пошел в разведку с боевой задачей установить месторасположение вражеских сил. В ходе операции они взяли в плен 34 немецких солдат и офицеров.

После окончания войны Рафкат Нуриев охранял немецких военнопленных. На малую родину вернулся в 1950 году. На селе трудился трактористом, заведующим складом, учетчиком, внес большой вклад в восстановление села и колхоза после войны. Воспитал четверых детей. Рафкат Нуриев награжден медалью «За взятие Кенигсберга», орденом Славы III степени.

Зуфар Давлетшин — еще один ветеран, проживающий в Тукаевском районе РТ. Всю свою жизнь он проработал педагогом, учил детей в селе Старое Абдулово, а также выпустил книгу об истории села.