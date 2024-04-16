В Тукаевском районе талыми водами подтопило садовые общества

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Садовые общества «Росинка» и «Родник» Тукаевского района оказались подтопленными из-за талых вод. В зоне подтопления оказались сразу несколько участков, на которых расположены бани, дома, хозблоки, а также теплицы и огороды. Дачники, большая часть из которых пенсионеры, переживают. По их словам, эта большая вода стоит уже неделю.

У соседей Назиры Насриевой и Ивана Похмелкина участки расположены рядом. Поэтому и проблема у них одна на двоих: ручьи талой воды бегут прямо на их участки, смывая плодородный слой почвы, попадая в дома и бани. Совсем скоро надо высаживать картошку, а они не могут приступить к земляным работам.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Руководитель Региональной общественной организации «Сады Закамья» Дмитрий Волков заявил о необходимости водоотводной канавы в садовом обществе «Родник».

«Решение этого вопроса было озвучено. По территории ПОСТ „Родник“ необходимо изготовить дренажную водоотводную канаву порядка 150 метров. Это 2 часа работы экскаватора, и отвести эти воды по направлению въезда СНТ», — рассказал он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Пояснения дали и в администрации Тукаевского района.

«Администрация Тукаевского района максимально помогает включению в программу в части обустройства подъездных путей до СНТ, по обустройству площадок для твердых коммунальных отходов и включению в программу обеспечения электричеством. Деятельность СНТ регулируется 217 федеральным законом», — сообщил помощник руководителя исполкома района по строительству, архитектуре и жизнеобеспечение населения Флер Ихсанов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сотрудники исполнительного комитета Тукаевского района планируют встретиться с дачниками и попытаться вместе найти пути решения проблемы.