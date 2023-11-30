В Тукаевском районе стартовали соревнования на кубок борца Раббани Шарипова

Фото: © «Татар-информ», Энже Габдуллина

В селе Нижний Суык-Су Тукаевского района начались соревнования по борьбе на приз выдающегося борца Раббани Шарипова среди юношей 2006 года рождения и моложе. Турнир проводится уже в 13 раз и собрал около 200 борцов из 11 районов.

Как отметил на торжественном открытии турнира глава Тукаевского района Фаиль Камаев, главная цель – поднять престиж турнира, посвященного памяти Раббани Шарипова.

«Мы ставим перед собой цель, чтобы этот турнир был внесен в календарь республики и каждый год менял свои масштабы. Надеюсь, юноши проверят свои силы, получат позитивный заряд и в будущем будут защищать честь Татарстана, России!» - сказал Камаев.

Заместитель председателя Госсовета РТ, председатель президиума Федерации корэш Татарстана Марат Ахметов назвал Раббани Шарипова «настоящим татарским борцом, вышедшим из народа».

«Мы не помним те времена, когда Раббани ага выходил на ковер. Но те, кому посчастливилось встретиться с ним в схватке, рассказывают только приятные воспоминания. О нем говорят, что его душа соответствовала деяниям. Никогда ни с кем не спорил, ни на ковре, ни где бы то ни было. Никогда не колол уколы, не пил лекарства. Истинный татарский борец, вышедший из народа. Когда у вас будут спрашивать: «На кого ты хочешь быть похожим?», нужно ставить цель стать таким, как Раббани Шарипов. Ребята, хочется, чтобы вы в будущем хотели стать таким, как он», - обратился к спортсменам Ахметов.

Раббани Шарипов – чемпион РСФСР (1969, 1971, 1972), Татарской АССР (1973, 1974) по национальной борьбе. Мастер спорта РСФСР по национальной борьбе, заслуженный мастер спорта Татарстана (1997). Родился спортсмен 8 октября 1935 года в деревне Торнаташ Тукаевского района. После окончания курса шоферов в Набережных Челнах, на протяжении 47 лет проработал простым шофером в родном селе.

За время своей спортивной деятельности он был награжден медалями «Ветеран труда», «За трудовую доблесть», трижды медалями ВДНХ.

В 1957 году Раббани Шарипов впервые стал батыром на Сабантуе села. В 1958 году – батыр Сабантуя Яна-Юлского района (центр – село Тлянче-Тамак), в 1959 году – батыр Сабантуя в Казани. В 1970-1980-е годы абсолютный батыр Мензелинского и Челнинского районов. Батыр Сабантуев десятков городов (Мензелинск, Набережные Челны, Казань, Нижнекамск, Ижевск и др.). Чемпион общества «Урожай», четырехкратный победитель Республиканских соревнований по татаро-башкирской борьбе корэш памяти поэта-героя Мусы Джалиля, организуемых газетой «Ватаным Татарстан».

Трижды, после побед над сильнейшими российскими борцами, он стал чемпионом РСФСР. Завершил карьеру борца в возрасте 38 лет.

23 ноября 2022 года в селе Старое Абдулово Тукаевского района у здания дома культуры и музея «Гиндукуш» открыт бюст Раббани Шарипова.

Борец Шарипов умер 1 сентября 2023 года в возрасте 87 лет. Его похоронили на кладбище села Старое Абдулово, где он провел последние годы жизни.

Автор: Энже Габдуллина