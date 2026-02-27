В Тукаевском районе спасли рыбака, провалившегося под лед на снегоходе

В Тукаевском районе на Каме спасли мужчину, провалившегося под лед на снегоходе.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, 40-летний житель Челнов выехал на рыбалку и для более простого передвижения по льду решил воспользоваться снегоходом. В какой-то момент лед под ним провалился, мужчина вызвал спасателей. Сотрудники ЗПСО№6 добрались до рыбака с помощью судна на воздушной подушке и эвакуировали его в безопасное место. Помощь медиков ему не понадобилась.

В ведомстве напоминают, что выезжать на лед можно только при достаточной толщине льда.