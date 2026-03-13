news_header_top
Происшествия 13 марта 2026 14:51

В Тукаевском районе спасатели помогли рыбаку, чей самодельный трицикл застрял на льду

У деревни Кырныш в Тукаевском районе РТ 65-летний мужчина отправился на рыбалку на самодельном трицикле, однако техника застряла на льду и начала уходить под воду.

На место прибыли сотрудники ЗПСО № 6. Они доставили рыбака на берег на судне на воздушной подушке. По данным ГУ МЧС России по РТ, медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В МЧС напомнили, что снежный покров на льду маскирует полыньи и опасные участки, поэтому выезжать на водоемы в незнакомых местах, особенно в темное время суток, опасно.

#спасли рыбака #тукаевский район РТ #ГУ МЧС по РТ
