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В Тукаевском районе спасатели нашли женщину, которая ушла за грибами и пропала
Накануне днем поступило сообщение, что в Тукаевском районе пропала женщина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
37-летняя женщина отправилась в лес между селами Татарстан и Таш-Кичу, телефон с собой не взяла.
На место прибыли спасатели Набережночелнинского поисково-спасательного отряда. Через полтора часа женщину нашли, медпомощь ей не потребовалась.
МЧС напоминает, что собираясь в лес, необходимо взять с собой телефон, спички или зажигалку, фонарик и теплые вещи, а также сообщить знакомым о маршруте.
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