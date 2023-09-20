В Тукаевском районе спасатели нашли женщину, которая ушла за грибами и пропала

Накануне днем поступило сообщение, что в Тукаевском районе пропала женщина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

37-летняя женщина отправилась в лес между селами Татарстан и Таш-Кичу, телефон с собой не взяла.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На место прибыли спасатели Набережночелнинского поисково-спасательного отряда. Через полтора часа женщину нашли, медпомощь ей не потребовалась.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

МЧС напоминает, что собираясь в лес, необходимо взять с собой телефон, спички или зажигалку, фонарик и теплые вещи, а также сообщить знакомым о маршруте.