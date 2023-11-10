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Руc Тат
Происшествия 10 ноября 2023 22:15

В Тукаевском районе спасатель с собакой отыскал заблудившегося в поле дедушку

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В Тукаевском районе недалеко от СНТ «Литейщик» в середине дня потерялся 83-летний дедушка, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Родственники пытались его найти, но не смогли, и тогда обратились в МЧС за помощью.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На место прибыли кинологи из Набережночелнинского ПСО. Спасатель третьего класса Михаил Беликов и его хаски по кличке Ахтай осмотрели 500 квадратных метров пересеченной местности рядом с СНТ, нашли пожилого мужчину и доставили его к родным.

#потерялся мужчина
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