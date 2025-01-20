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Происшествия 20 января 2025 20:12

В Тукаевском районе собственников дач накажут за самовольное занятие земли

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Прокуратура Тукаевского района выявила нарушения земельного законодательства в СНТ «Отделочник».

Сотрудниками надзорного ведомства установлены факты нецелевого использования земли, самовольного занятия соседних участков без документов, а также отсутствия регистрации строений на этих участках. Эти действия нарушают требования российского законодательства.

Прокуратура возбудила административные дела против виновных по статьям за самовольное занятие земельного участка, нецелевое использование участка, и за отсутствие регистрации объектов недвижимости.

#тукаевский район РТ #Прокуратура
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