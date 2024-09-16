В Тукаевском районе школьникам заплатили за работу летом после вмешательства прокуратуры

В августе Исполком Князевского сельского поселения взял пятерых подростков на работу. Трудовой договор закончился 15 августа, однако работодатели не рассчитались с подростками. Позже школьники получили лишь часть заработка.

Подростки продолжили работать по новому договору, но и там оплаты не дождались.

После вмешательства прокуратуры Исполком выплатил школьникам более 18 тысяч рублей долга.

Подобные случаи несвоевременной оплаты труда наблюдались в Малошильнинском, Круглопольском, Нижнесуыксинском, Иштеряковском, Мелекесском и Биклянском сельских поселениях Тукаевского муниципального района.

В отношении виновных возбуждены административные дела за несвоевременную оплату труда, материалы переданы в трудовую инспекцию.