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В Тукаевском районе школьникам заплатили за работу летом после вмешательства прокуратуры
В августе Исполком Князевского сельского поселения взял пятерых подростков на работу. Трудовой договор закончился 15 августа, однако работодатели не рассчитались с подростками. Позже школьники получили лишь часть заработка.
Подростки продолжили работать по новому договору, но и там оплаты не дождались.
После вмешательства прокуратуры Исполком выплатил школьникам более 18 тысяч рублей долга.
Подобные случаи несвоевременной оплаты труда наблюдались в Малошильнинском, Круглопольском, Нижнесуыксинском, Иштеряковском, Мелекесском и Биклянском сельских поселениях Тукаевского муниципального района.
В отношении виновных возбуждены административные дела за несвоевременную оплату труда, материалы переданы в трудовую инспекцию.
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