В Тукаевском районе РТ школьница перевела мошенникам сбережения семьи

В Тукаевском районе школьница стала жертвой телефонных мошенников и перевела им 350 тысяч рублей – это были сбережения ее семьи, сообщает прокуратура Тукаевского района РТ.

С 10 по 12 ноября аферисты звонили девочке, представляясь сотрудниками полиции, банка, Госуслуг и даже адвокатом. Они напугали ребенка, заявив, что ее родители якобы связаны с преступлением. Чтобы «спасти» семью, школьнице велели срочно отправить деньги на «специальный счет».

Испугавшись, девочка пришла к банкомату и перевела требуемую сумму.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Расследованием занимается ОМВД по Тукаевскому району.

В прокуратуре подчеркивают: мошенники все чаще выбирают детей, так как они доверчивы и не умеют распознавать обман.

Как предотвратить подобные случаи:

• Объясните детям: банки и полиция никогда не требуют перевести деньги или назвать коды из смс – это всегда мошенники;

• Закрепите правило: при любом странном звонке – сразу сообщить взрослым;

• Контролируйте доступ к банковским картам: установите лимиты, уведомления, при необходимости – запрет на переводы;

• Напомните: банкомат – это не способ «выполнять указания» с телефона. Никто не имеет права требовать данные карты, пароли, доступ к телефону или переводы на «безопасные» счета.