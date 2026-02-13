В Тукаевском районе семья с шестью детьми ежедневно готовит супы для бойцов СВО

В поселке Нефтебаза Тукаевского района семья Зариповых организовала домашний цех по приготовлению питания для участников специальной военной операции. Гульназ Зарипова вместе с супругом и шестью детьми ежедневно готовят для бойцов так называемый «суповой десант». В обычный день из дома отправляют 300–400 порций. В очередную партию на передовую вошли 200 порций супа и 500 пакетов чая.

По данным волонтеров, работа ведется на постоянной основе. С августа 2025 года семья изготовила 15 789 порций горячего питания. С 2023 года ими также подготовлено 21 900 чайных фильтров, 9 000 комплектов «сухого душа» и 98 000 окопных свечей.

Поддержку инициативе оказывает депутат и общественный активист Валерий Тигр, известный организацией поставок техники для военнослужащих. По его словам, помощь волонтерских семей имеет стратегическое значение.

«Это – живой источник нашей силы. Их кухня – важный армейский склад. Их любовь и труд – такие же стратегические ресурсы для Победы, как и боеприпасы», – отметил он.

Волонтерская деятельность семьи Зариповых продолжается на регулярной основе. Очередные партии гуманитарной помощи уже готовятся к отправке на линию фронта.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.