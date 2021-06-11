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Ру Тат
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11 июня 2021  03:42
Эльвира Мухаметдинова

В Тукаевском районе РТ Сабантуй совместят с празднованием юбилея муниципалитета

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Значительная часть сценария предстоящего Сабантуя в Тукаевском районе отразит главную тему года — 45-летний юбилей муниципального образования, сообщили в исполкоме.

Выставки народных умельцев, стенды с детскими рисунками, концертные номера и чествование ветеранов района — все это будет вплетено в основную канву праздника.

Сабантуй начнется в 10 часов в селе Кзыл Байрак Мусабай-Заводского сельского поселения с театрализованного представления с участием челнинского театра «Булгары», творческих коллективов района, татарских сказочных персонажей и ростовых кукол. 

Затем пройдет парад достижений с участием молодежных общественных организаций, спортсменов, в том числе старейших борцов корэш, передовиков производства, и демонстрацией современной сельхозтехники. На Сабантуе наградят победителей весенне-полевых работ.

После чего начнутся спортивные соревнования, конные скачки и народные игры. 

Также тукаевцев ожидают концерты местных творческих коллективов, радио «Кунел», специальным гостем программы станет заслуженный артист РТ Филюс Кагиров.

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