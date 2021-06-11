В Тукаевском районе РТ Сабантуй совместят с празднованием юбилея муниципалитета

Значительная часть сценария предстоящего Сабантуя в Тукаевском районе отразит главную тему года — 45-летний юбилей муниципального образования, сообщили в исполкоме.

Выставки народных умельцев, стенды с детскими рисунками, концертные номера и чествование ветеранов района — все это будет вплетено в основную канву праздника.

Сабантуй начнется в 10 часов в селе Кзыл Байрак Мусабай-Заводского сельского поселения с театрализованного представления с участием челнинского театра «Булгары», творческих коллективов района, татарских сказочных персонажей и ростовых кукол.

Затем пройдет парад достижений с участием молодежных общественных организаций, спортсменов, в том числе старейших борцов корэш, передовиков производства, и демонстрацией современной сельхозтехники. На Сабантуе наградят победителей весенне-полевых работ.

После чего начнутся спортивные соревнования, конные скачки и народные игры.

Также тукаевцев ожидают концерты местных творческих коллективов, радио «Кунел», специальным гостем программы станет заслуженный артист РТ Филюс Кагиров.