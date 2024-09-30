В Тукаевском районе РТ загоревшийся сеновал уничтожил шесть построек

В частном подворье деревни Старый Байлар Тукаевского района произошел крупный пожар, который уничтожил шесть хозяйственных построек.

Как предполагают дознаватели МЧС России, пожар мог возникнуть из-за самовозгорания сена. Пожарные ликвидировали возгорание на 118 квадратах, сообщили агентству в ГУ МЧС России по РТ.

В ведомстве подчеркивают, что возгорания сена представляют собой ежегодную проблему для сельских жителей, поскольку запасенные корма могут быстро уничтожаться огнем. Пожары зачастую происходят из-за неаккуратного обращения с огнем, несоблюдения правил безопасности при хранении сена или от поджогов. Сотрудники МЧС России напоминают: