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Происшествия 30 сентября 2024 21:00

В Тукаевском районе РТ загоревшийся сеновал уничтожил шесть построек

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В частном подворье деревни Старый Байлар Тукаевского района произошел крупный пожар, который уничтожил шесть хозяйственных построек.

Как предполагают дознаватели МЧС России, пожар мог возникнуть из-за самовозгорания сена. Пожарные ликвидировали возгорание на 118 квадратах, сообщили агентству в ГУ МЧС России по РТ.

В ведомстве подчеркивают, что возгорания сена представляют собой ежегодную проблему для сельских жителей, поскольку запасенные корма могут быстро уничтожаться огнем. Пожары зачастую происходят из-за неаккуратного обращения с огнем, несоблюдения правил безопасности при хранении сена или от поджогов. Сотрудники МЧС России напоминают:

  • храните сено и солому вдали от жилых домов, хозяйственных построек и дорог;
  • не курите рядом с сеном;
  • ограждайте сеновал огнестойкими перегородками.
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