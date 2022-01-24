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Происшествия
24 января 2022  14:08

В Тукаевском районе Татарстана хоронят убитых накануне сестер

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В селе Мелекес Тукаевского района Татарстана хоронят 20-летнюю девушку и ее 18-летнюю сестру. Об этом с места сообщает собственный корреспондент агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» рассказывало, что накануне вечером 25-летний житель Челнов убил свою жену и ее сестру.

Позже его нашли в машине в Елабужском районе, он покончил с собой.

 

Фото: Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

По информации корреспондента агентства, на похороны девушек собралось очень много народу – родственники и жители села. Церемония прощания проходит по мусульманскому обычаю. 

 

Фото: Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

Похоронят сестер на местном кладбище.

 

Фото: Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

После трагедии было возбуждено уголовное дело, следствию предстоит выяснить все причины случившегося.

#убийство жены #двойное убийство
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