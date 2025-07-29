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Происшествия 29 июля 2025 17:11

В Тукаевском районе РТ прокуратура требует ликвидировать незаконную свалку мусора

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В Тукаевском районе РТ прокуратура требует ликвидировать незаконную свалку мусора
Фото: Прокурор Тукаевского района РТ Руслан Галиев

Прокуратура требует ликвидировать незаконную свалку мусора на территории Новотроицкого сельского поселения в Тукаевском районе РТ. Об этом «Татар-информу» сообщил прокурор района Руслан Галиев.

Площадь, на которой складировался мусор, составила 116,1 кв. метра, а объем свалки – 40,6 кубометра.

Фото: Прокурор Тукаевского района РТ Руслан Галиев

По данному факту сотрудниками Прикамского ТУ Минэкологии РТ выдано предостережение с требованием устранить нарушения.

Кроме того, прокуратура района внесла в адрес главы поселения представление. Надзорное ведомство контролирует фактическое устранение нарушений.

#незаконная свалка #Прокуратура #тукаевский район РТ #Экология
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