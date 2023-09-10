В Тукаевском районе РТ спасатели нашли заблудившихся в лесу грибников

Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Боровецком лесу при сборе грибов заблудились две женщины.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место происшествия выехала дежурная смена спасателей.

С помощью собак-поисковиков сотрудники МЧС обследовали территорию леса и обнаружили грибников. Отмечается, что медицинская помощь им не потребовалась.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В ведомстве напомнили : собираясь в лес, обязательно возьмите с собой телефон с заряженной батареей, спички или зажигалку, запас воды и еды, теплые вещи, фонарик. Сообщайте о маршруте и времени похода в лес своим близким. Не ходите в лес в одиночку.

Пожилым людям в лесу советуем не отходить далеко от близких, всегда иметь при себе мобильный телефон, необходимые лекарственные препараты, воду и не переоценивать свои физические возможности.

Если вы заблудились, в первую очередь звоните не родственникам, а по единому номеру вызова экстренных служб 112.