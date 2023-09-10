Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Тукаевском районе РТ спасатели нашли заблудившихся в лесу грибников
Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Боровецком лесу при сборе грибов заблудились две женщины.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место происшествия выехала дежурная смена спасателей.
С помощью собак-поисковиков сотрудники МЧС обследовали территорию леса и обнаружили грибников. Отмечается, что медицинская помощь им не потребовалась.
В ведомстве напомнили : собираясь в лес, обязательно возьмите с собой телефон с заряженной батареей, спички или зажигалку, запас воды и еды, теплые вещи, фонарик. Сообщайте о маршруте и времени похода в лес своим близким. Не ходите в лес в одиночку.
Пожилым людям в лесу советуем не отходить далеко от близких, всегда иметь при себе мобильный телефон, необходимые лекарственные препараты, воду и не переоценивать свои физические возможности.
Если вы заблудились, в первую очередь звоните не родственникам, а по единому номеру вызова экстренных служб 112.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа