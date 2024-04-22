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В Тукаевском районе РТ по дорожному нацпроекту построят мост через Мелекеску
В Тукаевском районе Татарстана по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» построят мост протяженностью 21,9 метра через реку Мелекеску в селе Мелекес. Приступить к работам планируется в мае, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Специалисты построят опоры, проведут монтаж пролетного строения, сделают устройство подходов к мосту. Выполнят устройство мостового полотна и дорожной одежды со всеми конструктивными слоями на мосту и подходах», – отметили в министерстве.
Проезд автотранспорта во время строительства моста будет организован по существующей дорожно-уличной сети. После завершения работ движение вернется к постоянной схеме.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина.
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