В Тукаевском районе РТ по дорожному нацпроекту построят мост через Мелекеску

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В Тукаевском районе Татарстана по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» построят мост протяженностью 21,9 метра через реку Мелекеску в селе Мелекес. Приступить к работам планируется в мае, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Специалисты построят опоры, проведут монтаж пролетного строения, сделают устройство подходов к мосту. Выполнят устройство мостового полотна и дорожной одежды со всеми конструктивными слоями на мосту и подходах», – отметили в министерстве.

Проезд автотранспорта во время строительства моста будет организован по существующей дорожно-уличной сети. После завершения работ движение вернется к постоянной схеме.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина.