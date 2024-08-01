В Тукаевском районе РТ отремонтировали мостовой переход над рекой Суксинка

В Тукаевском районе Татарстана, на автомобильной дороге «Набережные Челны — Бурды», отремонтировали мостовой переход над рекой Суксинка. Об этом сообщает Миндортранспорта РТ.

Два года назад, в июле, на данном водопропускном сооружении обрушилась одна из железобетонных плит под проезжей частью, после чего объект признали аварийным, и на км 5,79 дороги «Набережные Челны — Бурды» ограничили движение. Автомобилисты могут объехать участок по дорогам «Набережные Челны — Сарманово» и «Набережные Челны — Сарманово» — Бурды.

Дорожные работы по восстановлению эксплуатационного состояния мостового перехода протяженностью 50,5 метров начались 28 апреля 2023 года. Были заменены отдельные конструкции существующего мостового перехода, проведен ремонт на центральной опоре и береговых устоях, проведены работы по антикоррозионной защите металлических и железобетонных элементов, уложили новую монолитную плиту проезжей части и конструктивные слои дорожной одежды.

Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.