В Тукаевском районе РТ открыли новый корпус школы на 618 мест

Фото: ГИСУ РТ

В деревне Малая Шильна Тукаевского района Татарстана завершено строительство дополнительного корпуса средней школы. Новое четырехэтажное здание рассчитано на 618 учеников. Об этом сообщает Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Общая площадь корпуса составляет 5,7 тыс. кв. м. Здесь оборудованы 26 учебных кабинетов, три класса для дополнительного образования и компьютерный класс. Также предусмотрены учительские, кабинеты завуча и психолога.

В здании размещены кабинеты для творческих занятий и кружков, литературно-драматическая студия и просторная столовая. Для удобства учеников и педагогов новый корпус соединен с основным зданием школы крытым переходом с пандусом для маломобильных групп населения.

Учебное заведение полностью оснащено новой мебелью, современным оборудованием и необходимым инвентарем.

Строительство объекта соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», направленного на создание комфортных условий для воспитания и развития подрастающего поколения.