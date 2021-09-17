В Тукаевском районе РТ из-за ремонта закрыли движение по участку региональной дороги

В Тукаевском районе Татарстана закрылось движение транспорта по участку автодороги Набережные Челны – Нижнекамск – Иштеряково, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Движение закрыто до 30 ноября в связи с капитальным ремонтом участка от 0 км по 5,8 км», – отметили в министерстве.

Водители могут совершить объезд по дорогам Набережные Челны – Заинск – Альметьевск – Нижнекамск и Набережные Челны – Нижнекамск – Южная. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.