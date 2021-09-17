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Ру Тат
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17 сентября 2021  19:50

В Тукаевском районе РТ из-за ремонта закрыли движение по участку региональной дороги

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В Тукаевском районе Татарстана закрылось движение транспорта по участку автодороги Набережные Челны – Нижнекамск – Иштеряково, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. 

«Движение закрыто до 30 ноября в связи с капитальным ремонтом участка от 0 км по 5,8 км», – отметили в министерстве.

Водители могут совершить объезд по дорогам Набережные Челны – Заинск – Альметьевск – Нижнекамск и Набережные Челны – Нижнекамск – Южная. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.

#закрытие движения #ремонт дороги
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