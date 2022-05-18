В Тукаевском районе РТ до 10 октября закрыли движение транспорта по региональной дороге

В Тукаевском районе Татарстана до 10 октября закрыли движение транспорта по участку автомобильной дороги Набережные Челны — Нижнекамск — Иштеряково. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В связи с капитальным ремонтом дороги с 18 мая временно закрыто движение транспорта по участку 0+000 — 5+800 км автодороги Набережные Челны — Нижнекамск — Иштеряково», — отметили в пресс-службе.

Водители могут совершить объезд по дорогам Набережные Челны — Заинск — Альметьевск — Нижнекамск и Набережные Челны — Нижнекамск — Южная.