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В Тукаевском районе реконструируют 1,1 км дороги за 360 млн рублей
В Тукаевском районе Татарстана за 360 млн рублей реконструируют участок дороги «Набережные Челны — Водозабор». Соответствующий тендер опубликован на сайте ZakazRF.
Участок, на котором пройдут работы, расположен от км 1+462 до км 2+102 дороги. Его протяженность составляет 1,1 километра.
Завершить работы планируют к 11 ноября текущего года.
Заказчиком выступает Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Миндортрансе РТ, средства на реконструкцию выделят из бюджета Татарстана.
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»
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