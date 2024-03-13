В Тукаевском районе реконструируют 1,1 км дороги за 360 млн рублей

В Тукаевском районе Татарстана за 360 млн рублей реконструируют участок дороги «Набережные Челны — Водозабор». Соответствующий тендер опубликован на сайте ZakazRF.

Участок, на котором пройдут работы, расположен от км 1+462 до км 2+102 дороги. Его протяженность составляет 1,1 километра.

Завершить работы планируют к 11 ноября текущего года.

Заказчиком выступает Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Миндортрансе РТ, средства на реконструкцию выделят из бюджета Татарстана.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»