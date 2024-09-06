В Тукаевском районе проверят администрацию, которая недоплатила школьникам за работу

Прокуратура Тукаевского района проверяет информацию о нарушении трудовых прав школьников, работавших во время летних каникул. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В одном из местных телеграм-каналов появилась информация о том, что родители школьников из Тукаевского района планируют подать жалобу в прокуратуру на местную администрацию. Причиной этого стало то, что их детям, работавшим на каникулах в сельских поселениях, не полностью выплатили заработную плату.

«Надзорное ведомство проверит соблюдение трудового законодательства и при наличии оснований примет меры реагирования, направленные на восстановление прав школьников. Виновные в нарушении закона будут привлечены к ответственности», – сообщили в ведомстве.