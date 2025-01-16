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В Тукаевском районе загорелся мебельный склад
В деревне Суровка Тукаевского района РТ произошел пожар на мебельном складе.
Как стало известно «Татар-информу», в результате возгорания никто не пострадал. По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.
По факту пожара на складе организована проверка, которая находится на контроле прокуратуры района.
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