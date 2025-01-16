В Тукаевском районе загорелся мебельный склад

В деревне Суровка Тукаевского района РТ произошел пожар на мебельном складе.

Как стало известно «Татар-информу», в результате возгорания никто не пострадал. По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

По факту пожара на складе организована проверка, которая находится на контроле прокуратуры района.