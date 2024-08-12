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Экономика 12 августа 2024 17:56

В Тукаевском районе построят асфальтобетонный завод

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В Тукаевском районе появится асфальтобетонный завод. 100 млн рублей в строительство объекта вложит ООО «Стройресурс», сообщается в телеграм-канале Агентства инвестиционного развития Татарстана.

Новое предприятие построят в Нижнесуыксинском сельском поселении. Здесь будут возведены асфальтобетонный завод, асфальтосмесительная установка, битумохранилище, дробилка для производства минерального порошка, а также площадки, на которых будут храниться инертные материалы. Также к объектам подведут инженерные сети.

#инвестиции #АИР РТ
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