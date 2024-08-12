В Тукаевском районе построят асфальтобетонный завод

В Тукаевском районе появится асфальтобетонный завод. 100 млн рублей в строительство объекта вложит ООО «Стройресурс», сообщается в телеграм-канале Агентства инвестиционного развития Татарстана.

Новое предприятие построят в Нижнесуыксинском сельском поселении. Здесь будут возведены асфальтобетонный завод, асфальтосмесительная установка, битумохранилище, дробилка для производства минерального порошка, а также площадки, на которых будут храниться инертные материалы. Также к объектам подведут инженерные сети.