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В Тукаевском районе построят асфальтобетонный завод
В Тукаевском районе появится асфальтобетонный завод. 100 млн рублей в строительство объекта вложит ООО «Стройресурс», сообщается в телеграм-канале Агентства инвестиционного развития Татарстана.
Новое предприятие построят в Нижнесуыксинском сельском поселении. Здесь будут возведены асфальтобетонный завод, асфальтосмесительная установка, битумохранилище, дробилка для производства минерального порошка, а также площадки, на которых будут храниться инертные материалы. Также к объектам подведут инженерные сети.
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