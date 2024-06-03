В Тукаевском районе по требованию прокуратуры амфетаминщика лишили водительских прав

Прокуратура Тукаевского района Татарстана в процессе надзорной деятельности выявила нарушение законодательства о безопасности дорожного движения, сообщил официальный представитель Прокуратуры РТ Руслан Галиев.

В процессе проверки было установлено, что житель поселка Новый Азьмушкинского сельского поселения состоит на учете в Тукаевской центральной районной больнице с диагнозом «пагубное употребление амфетаминов с вредными последствиями». Несмотря на это, мужчина имел право управлять транспортными средствами.

Прокуратура подчеркивает, что управление автомобилем лицом, состоящим на учете у психиатра-нарколога, представляет реальную угрозу безопасности дорожного движения.

В связи с этим прокуратура направила в Тукаевский районный суд административное исковое заявление с требованием прекратить действие права ответчика на управление транспортными средствами.

Суд удовлетворил требование прокуратуры, однако решение пока не вступило в законную силу.