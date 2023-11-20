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В Тукаевском районе обнаружена незаконная свалка площадью 940 кв. метров
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Фото: Минэкологии РТ
В Азьмушкинском сельском поселении Тукаевского района обнаружена крупная незаконная свалка. Об этом сообщает Минэкологии РТ.
Площадь, на которой складировался строительный мусор, составила 940 кв. метров, а объем свалки — 874 кубометров.
Как уточнили в ведомстве, собственнику участка уже направлено предостережение о ликвидации свалки.
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