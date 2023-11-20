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Руc Тат
Общество 20 ноября 2023 20:51

В Тукаевском районе обнаружена незаконная свалка площадью 940 кв. метров

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В Тукаевском районе обнаружена незаконная свалка площадью 940 кв. метров
Фото: Минэкологии РТ

В Азьмушкинском сельском поселении Тукаевского района обнаружена крупная незаконная свалка. Об этом сообщает Минэкологии РТ.

Площадь, на которой складировался строительный мусор, составила 940 кв. метров, а объем свалки — 874 кубометров.

Как уточнили в ведомстве, собственнику участка уже направлено предостережение о ликвидации свалки.

#незаконная свалка #Минэкологии РТ
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