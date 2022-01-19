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Строительство
19 января 2022  09:12

В Тукаевском районе назначен новый заместитель главы исполкома по строительству

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В администрации Тукаевского района Татарстана состоялись новые кадровые назначения. Вместо Рафаэля Игтисамова на должность заместителя руководителя исполкома района по строительству, архитектуре и жизнеобеспечению населения назначен Рузан Латыпов, ранее работавший в логистической компании. Об этом пишут «Челнинские известия».

В должности заместителя руководителя отдела по строительству утверждена Ольга Никитина. До этого Никитина занимала руководящие должности в Управлении архитектуры и градостроительства Набережных Челнов (в том числе была главным архитектором города), а также в исполкоме Елабуги. Помимо этого, она трудилась начальником Управления архитектуры и градостроительства Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

Стало известно и имя нового председателя палаты имущественных и земельных отношений — им стал Роберт Нуриев. Прежде он был ведущим специалистом, заместителем начальника отдела информационно-технического обеспечения Управления образования Тукаевского района Татарстана.

#Набережные Челны #тукаевский район РТ
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