В Тукаевском районе Татарстана построят кондитерскую фабрику: запуск планируется в 2026-м

Строительство кондитерской фабрики в Нижнесуыксинском сельском поселении Тукаевского района Татарстана одобрил сегодня инвестиционный совет РТ под председательством Раиса республики Рустама Минниханова.

Кондитерская фабрика станет расширением существующего производства, расположенного в Набережных Челнах. По словам директора по развитию Эссен Продакшн АГ» Елены Стрюковой, запустить фабрику намерены уже в 2026 году. Ее мощность составит около 40 тыс. тонн в год, что почти удвоит нынешние мощности компании.

Помимо производственного здания, рядом построят еще и общежитие для сотрудников на 300 мест. Общая площадь комплекса составит 180 тыс. кв. метров, а количество рабочих мест – 600.