В Тукаевском районе легковушка вылетела в кювет, пожилая пассажирка погибла

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Сегодня, 13 июля, около 9 часов утра в Тукаевском районе Татарстана, на 16-м километре трассы Набережные Челны – Сарманово, произошла дорожная авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Согласно предварительным данным, находившаяся за рулем автомобиля Renault Sandero 49-летняя женщина не справилась с управлением, из-за чего машина опрокинулась в кювет.

В результате ДТП бывшая пассажиркой автомобиля 74-летняя жительница Казани (мать управлявшей машиной женщины) скончалась на месте до приезда медиков.

Находившаяся за рулем женщина госпитализирована с различными травмами.

По факту ДТП организована проверка. Ее ход и результаты взяты на контроль в прокуратуре Тукаевского района, уточнили в пресс-службе надзорного органа.