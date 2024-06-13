Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Тукаевском районе иномарка вылетела с дороги и перевернулась, водитель погиб
В Тукаевском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщил собственный корреспондент «Татар-информа» в Челнах Валентин Кулагин.
По его словам, водитель «Лады» с огромным стажем вождения на большой скорости зацепил обочину дороги. В результате машина вылетела с трассы в поле и несколько раз перевернулась.
Водитель в результате аварии погиб.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников