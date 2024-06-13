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Происшествия 13 июня 2024 16:09

В Тукаевском районе иномарка вылетела с дороги и перевернулась, водитель погиб

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В Тукаевском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщил собственный корреспондент «Татар-информа» в Челнах Валентин Кулагин.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

По его словам, водитель «Лады» с огромным стажем вождения на большой скорости зацепил обочину дороги. В результате машина вылетела с трассы в поле и несколько раз перевернулась.

Водитель в результате аварии погиб.

#смертельное дтп
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