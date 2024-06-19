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В Тукаевском районе иномарка насмерть сбила внезапно выскочившего на дорогу велосипедиста
В Тукаевском районе произошла смертельная авария. Как рассказал очевидец, на трассе между Челнами и Нижнекамском сбили велосипедиста.
По его словам, ДТП случилось недалеко от села Мелекес. Предварительно, водитель Kia двигался по трассе на большой скорости, когда на дороге оказался молодой парень на велосипеде.
От полученных травм юноша скончался на месте происшествия.
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