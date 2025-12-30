В Тукаевском районе газифицирован поселок Новый

В Тукаевском районе Татарстана завершена газификация поселка Новый. Об этом сообщает Министерство промышленности и торговли РТ.

Благодаря строительству газовых сетей к голубому топливу теперь может быть подключен 171 жилой дом.

В торжественной церемонии пуска газа приняли участие замминистра промышленности и торговли Татарстана Марат Минибаев, глава района Камиль Назмиев и заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству Газпром трансгаз Казань Рустем Хамматов.

«В такой морозный день как никогда все понимают, насколько необходим в доме газ: как топливо, как условие для жизни и комфорта», – отметил Марат Минибаев.

Он также подчеркнул, что с 2021 года по инициативе Президента страны Владимира Путина реализуется программа догазификации, которая позволяет каждому жителю страны бесплатно подвести газ к своему дому. Минибаев выразил благодарность газовикам и руководству районов за проделанную работу.