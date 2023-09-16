В Тукаевском районе девушка-водитель получила травму головы в столкновении двух авто

Вчера вечером на трассе Челны – Водозабор столкнулись два легковых автомобиля, сообщил корреспондент «Татар-информа» из Набережных Челнов Валентин Кулагин.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

По предварительной информации, 28-летняя девушка за рулем «Лады» создала помеху при повороте и столкнулась с ВАЗ-2114.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

В результате девушка юыда госпитализирована с травмой головы в БСМП Челнов.