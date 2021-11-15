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Здоровье
15 ноября 2021  12:11
Павел Климчак

В Тукаевской районной больнице установили новый маммограф

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В Тукаевской ЦРБ установили новый рентгеновский маммографический аппарат, который приобрели взамен аналоговому, пленочному 1991 года выпуска.

 

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Новый маммограф проще в эксплуатации, обладает высокой разрешающей способностью, низкой дозой облучения пациентов и врачей и режимом автоматического выбора параметров экспозиции. Маммограмы, получаемые из аппарата, высокого качества.

Покупка оборудования стоимостью 11,6 млн рублей стало возможно благодаря целевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. За смену с помощью нового маммографа будет проводиться до 20 исследований, за год – свыше 2500.

За время программы модернизации в республике в этом году приобретено 16 единиц медоборудования на сумму 223 млн рублей: компьютерные томографы, аппараты УЗИ, рентген аппараты. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

#модернизация здравоохранения #маммография
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