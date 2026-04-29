Происшествия 29 апреля 2026 14:27

В Туапсе выставили еще одну линию ограждений против разлива нефти

В Туапсе выставили еще одну линию боновых заграждения против разлива нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб региона. Напомним, что на местной НПЗ из-за атаки ВСУ произошел пожар, после чего появилась угроза разлива нефти.

«В реке Туапсе: ниже по течению, вдоль промышленных объектов и в устье. Там выставлены несколько уровней боновых заграждений, устроены нефтеловушки; на береговой линии рядом с устьем реки – протяженностью около 1 км. Там также вдоль берега выставили еще один рубеж боновых заграждений», – сообщил оперштаб в соцсетях.

Отмечается, что в ликвидации последствий атаки принимают участие более 300 специалистов. Они укрепляют заграждения на территории морского терминала и НПЗ, а также будут помогать приводить в порядок инфраструктуру города.

Боновые заграждения – это плавучие барьеры, предназначенные для локализации нефтеразлива на воде. Это предотвращает распространение загрязнения и облегчает его удаление.

#атака БПЛА #Краснодарский край #нефть
На «Казаньоргсинтезе» прошел конкурс среди лабораторий ПФО «Эко-прицел»

