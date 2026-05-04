В Туапсе при ликвидации разлива нефти собрали 17 тысяч кубометров мазута, сообщает оперштаб Краснодарского края. Напомним, что загрязнение в одноименной реке и на берегу Черного моря образовалось после атаки беспилотников ВСУ.

«В Туапсе собрали и вывезли 17 тысяч кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. Из этого объема более 1,8 тысячи кубометров – за последние сутки», – рассказали в оперштабе.

Для уборки загрязнения задействовано порядка 730 человек и 65 единиц техники, а с 28 апреля на территории Туапсинского округа был введен режим ЧС регионального уровня.