В Туапсе четыре из шести участков береговой линии очистили от мазута

Четыре из шести участков береговой линии, где был выброс нефтепродуктов, очищены от мазута. .

«Работы выполнены в поселках Новомихайловский, Южный и Весна. Там сотрудники «Кубань-СПАС» закончили уборку и уже вывезли загрязненный грунт. В селе Небуг сбор также завершили, при этом собранный в мешки загрязненный грунт еще вывозят», – сообщает оперштаб Краснодарского края.

Работы по очистке продолжаются в еще двух населенных пунктах.