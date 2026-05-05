news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 5 мая 2026 19:48

В Туапсе четыре из шести участков береговой линии очистили от мазута

Читайте нас в
Телеграм

Четыре из шести участков береговой линии, где был выброс нефтепродуктов, очищены от мазута. .

«Работы выполнены в поселках Новомихайловский, Южный и Весна. Там сотрудники «Кубань-СПАС» закончили уборку и уже вывезли загрязненный грунт. В селе Небуг сбор также завершили, при этом собранный в мешки загрязненный грунт еще вывозят», – сообщает оперштаб Краснодарского края.

Работы по очистке продолжаются в еще двух населенных пунктах.

#Краснодарский край #нефть и нефтепродукты #атака БПЛА
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Казани звучит сирена воздушной тревоги

5 мая 2026

В Татарстане объявили режим ракетной опасности

5 мая 2026
Новости партнеров