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Ру Тат
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Происшествия
6 июля 2022  22:35
Полина Шевчук

В туалете лагеря «Байтик» под Казанью произошло короткое замыкание

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Сообщение о том, что в туалете на третьем этаже детского лагеря «Байтик» в поселке Крутушка под Казанью произошло задымление, поступило на номер вызова пожарной охраны 101 сегодня в 20.39.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на месте сотрудники Высокогорского гарнизона установили, что произошло короткое замыкание электропроводки без горения в туалете на третьем этаже.

До прибытия первых пожарных расчетов из корпуса вышли 30 детей и 7 взрослых. Остальные находились на улице на мероприятии. Никто не пострадал. 
 

#МЧС РТ
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