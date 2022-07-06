В туалете лагеря «Байтик» под Казанью произошло короткое замыкание

Сообщение о том, что в туалете на третьем этаже детского лагеря «Байтик» в поселке Крутушка под Казанью произошло задымление, поступило на номер вызова пожарной охраны 101 сегодня в 20.39.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на месте сотрудники Высокогорского гарнизона установили, что произошло короткое замыкание электропроводки без горения в туалете на третьем этаже.

До прибытия первых пожарных расчетов из корпуса вышли 30 детей и 7 взрослых. Остальные находились на улице на мероприятии. Никто не пострадал.

