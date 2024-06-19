В трех районах Татарстана строителей уличили в нарушениях при капремонте домов

На строительных площадках в Бугульминском, Азнакаевском и Ютазинском районах Татарстана выявили нарушения техники безопасности и качества работ. Об этом сообщает Государственная жилищная инспекция РТ.

Так, в доме №30 по улице Оршанская в Бугульме, доме №11 по улице Ямашева в Азнакаеве и доме №3 по улице Комсомольская в Уруссу подрядчики нарушили санитарные нормы. В частности, они складировали строительный мусор во дворах, при этом редко его вывозили.

Кроме того, исполнитель госзаказа в доме №7а по улице Нефтяников в поселке городского типа Актюбинский после замены оконных и дверных блоков не восстановил откосы.

«На всех [перечисленных] домах при работе на строительных лесах рабочие рискуют получить травмы: не носят каски, не используют страховочные пояса <...>», — уточнили в ведомстве.

Помимо этого, леса неустойчивы, отсутствует заземление, а в Азнакаеве в доме №22 по улице Багаутдинова высотную конструкцию и вовсе прикрепили к газопроводу.

По всем выявленным фактам заказчикам направили письма о незамедлительном устранении нарушений.