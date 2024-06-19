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В трех районах Татарстана строителей уличили в нарушениях при капремонте домов
На строительных площадках в Бугульминском, Азнакаевском и Ютазинском районах Татарстана выявили нарушения техники безопасности и качества работ. Об этом сообщает Государственная жилищная инспекция РТ.
Так, в доме №30 по улице Оршанская в Бугульме, доме №11 по улице Ямашева в Азнакаеве и доме №3 по улице Комсомольская в Уруссу подрядчики нарушили санитарные нормы. В частности, они складировали строительный мусор во дворах, при этом редко его вывозили.
Кроме того, исполнитель госзаказа в доме №7а по улице Нефтяников в поселке городского типа Актюбинский после замены оконных и дверных блоков не восстановил откосы.
«На всех [перечисленных] домах при работе на строительных лесах рабочие рискуют получить травмы: не носят каски, не используют страховочные пояса <...>», — уточнили в ведомстве.
Помимо этого, леса неустойчивы, отсутствует заземление, а в Азнакаеве в доме №22 по улице Багаутдинова высотную конструкцию и вовсе прикрепили к газопроводу.
По всем выявленным фактам заказчикам направили письма о незамедлительном устранении нарушений.
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