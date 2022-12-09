В Трудовой инспекции Татарстана разъяснили права инвалидов при устройстве на работу

Одной из государственных мер поддержки, на которую могут рассчитывать люди с ограниченными возможностями здоровья в нашей стране, является право на труд. Замруководителя Государственной инспекции труда в Татарстане Зайнутдинова Алсу Хамитовна рассказала, что данная категория работников находятся у них на особом контроле.

Основными нормативными документами, которые регламентируют возможности инвалидов заниматься трудовой деятельностью, это трудовой кодекс РФ и Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995.

Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости в части установления в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов, резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов и создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации.

Прием на работу инвалида осуществляется в общем порядке, предусмотренном для всех работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

При трудоустройстве инвалидов на работу работодателю предоставляются документы на основании статьи 65 ТК РФ, а для использования льгот и гарантий необходимо представить дополнительно справку медико-социальной экспертизы, в которой указываются группа инвалидности и степень ограничения способности к трудовой деятельности, и индивидуальную программу реабилитации или абилитации.

При заключении трудового договора работодатель обязан указать в трудовом договоре предоставляемые льготы и особые условия труда.

На основании статьи 92 ТК РФ и Законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» для инвалидов I и II групп установлена сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 35 часов в неделю. Несмотря на то, что продолжительность рабочего времени для инвалидов I или II группы не превышает 35 часов в неделю, сохраняется полная оплата труда.

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работам в выходные дни, праздничные дни и ночное время, а также направление в командировки допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья.

Ежегодный оплачиваемый отпуск для инвалидов составляет не менее 30 календарных дней, а также у них есть право на отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью до 60 календарных дней в году.

Не допускается установление в коллективных или трудовых договорах условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими работниками.

В случае, если трудовые права нарушаются или нужна консультация, татарстанцы с ОВЗ могут обратиться в Государственную инспекцию труда в РТ путем подачи заявления через портал онлайнинспекция.рф, Госуслуги РФ или же обратиться лично по адресу: Казань ул. Марджани, д. 48.