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В Троицу митрополит Кирилл возглавил праздничную службу в Свияжске
Сегодня православные отмечают один из главных христианских праздников - День Святой Троицы. Праздничную литургию Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавил в Троицком храме Иоанно-Предтеченского женского монастыря Свияжска.
«Сегодня великий день, замечательное торжество. За богослужением мы прочитали три удивительные молитвы, которые возносятся только один раз в год — в день Святой Троицы. Поблагодарим Бога, будем стараться видеть, слышать и чувствовать ту благодать, которую Господь Бог, несмотря ни на что, посылает всем нам, грешным и недостойным, но принявшим печать дара Духа Святого. Мы засвидетельствовали себя христианами, хоть и ведём не вполне христианский образ жизни. Нам дарована огромная благодать и на нас лежит большая ответственность. Наша беда в том, что мы не соответствуем святости, к которой призваны», — отметил владыка.
В этот праздник храмы украшают зеленью, как символ благодати Святого Духа, которую по преданию послал Господь апостолам. Предшествует празднику Троицкая родительская суббота, день поминовения усопших.
Завтра, 5 июня, в Духов день Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл примет участие в Божественной литургии на Архиерейском подворье священномученика Кирилла, митрополита Казанского.
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