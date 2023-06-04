В Троицу митрополит Кирилл возглавил праздничную службу в Свияжске

Сегодня православные отмечают один из главных христианских праздников - День Святой Троицы. Праздничную литургию Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавил в Троицком храме Иоанно-Предтеченского женского монастыря Свияжска.

«Сегодня великий день, замечательное торжество. За богослужением мы прочитали три удивительные молитвы, которые возносятся только один раз в год — в день Святой Троицы. Поблагодарим Бога, будем стараться видеть, слышать и чувствовать ту благодать, которую Господь Бог, несмотря ни на что, посылает всем нам, грешным и недостойным, но принявшим печать дара Духа Святого. Мы засвидетельствовали себя христианами, хоть и ведём не вполне христианский образ жизни. Нам дарована огромная благодать и на нас лежит большая ответственность. Наша беда в том, что мы не соответствуем святости, к которой призваны», — отметил владыка.

Фото: Пресс-служба Казанской епархии

В этот праздник храмы украшают зеленью, как символ благодати Святого Духа, которую по преданию послал Господь апостолам. Предшествует празднику Троицкая родительская суббота, день поминовения усопших.

Завтра, 5 июня, в Духов день Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл примет участие в Божественной литургии на Архиерейском подворье священномученика Кирилла, митрополита Казанского.