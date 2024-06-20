news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 20 июня 2024 15:04

В Троицкую родительскую субботу до кладбищ Казани будут ходить спецрейсы

Скопировать ссылку

22 июня, в Троицкую родительскую субботу, до кладбищ Казани будут ходить специальные автобусы. На линии они выйдут в 8 часов утра. Об этом передает пресс-служба мэрии.

10 автобусов № 201с будут курсировать по маршруту «Проспект Победы — Самосыровское кладбище», 10 автобусов № 202с — «Чеховский рынок — Самосыровское кладбище».

По одному автобусу выделено на следующие маршруты: «Ж.м.Дербышки — кладбище в ж.м.Дербышки» (№ 204с), «ДК железнодорожников — Юдинское кладбище» (№ 205с), «Самосыровское кладбище — кладбище «Курган» (№ 207с).

От КДК им. Ленина до кладбища в жилмассиве Сухая река можно будет добраться на шести автобусах № 206с, еще восемь будут ходить по маршруту «Ул.Гаврилова — кладбище в ж.м.Сухая река».

Два автобуса назначены на маршрут № 84 «Ул.Халитова — Киндерское кладбище — ж.м.Чебакса».

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2