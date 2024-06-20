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В Троицкую родительскую субботу до кладбищ Казани будут ходить спецрейсы
22 июня, в Троицкую родительскую субботу, до кладбищ Казани будут ходить специальные автобусы. На линии они выйдут в 8 часов утра. Об этом передает пресс-служба мэрии.
10 автобусов № 201с будут курсировать по маршруту «Проспект Победы — Самосыровское кладбище», 10 автобусов № 202с — «Чеховский рынок — Самосыровское кладбище».
По одному автобусу выделено на следующие маршруты: «Ж.м.Дербышки — кладбище в ж.м.Дербышки» (№ 204с), «ДК железнодорожников — Юдинское кладбище» (№ 205с), «Самосыровское кладбище — кладбище «Курган» (№ 207с).
От КДК им. Ленина до кладбища в жилмассиве Сухая река можно будет добраться на шести автобусах № 206с, еще восемь будут ходить по маршруту «Ул.Гаврилова — кладбище в ж.м.Сухая река».
Два автобуса назначены на маршрут № 84 «Ул.Халитова — Киндерское кладбище — ж.м.Чебакса».
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